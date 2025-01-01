Инженерные изыскания для строительства и реконструкции
+7 (499) 136-41-45
+7 (903) 160-45-32
Пн. – Пт.: с 9:00 до 20:00
Сб. - Вс.: выходные
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г. Московский,
ул. Хабарова, д. 2
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Геоподоснова земельного участка
Исполнительная геодезическая съемка
Межевание земельного участка
Ландшафтная съемка
Камеральные работы в геодезии
Исполнительная геодезическая съемка
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания участка
Геодезический мониторинг зданий и сооружений
Геодезические работы
Вынос границ земельного участка в натуру
Вынос границ земельного участка в натуру
Вынос в натуру осей зданий и сооружений
Геодезическое сопровождение строительства
Подеревная съемка
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Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
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Спектрометрические измерения (измерение активности естественных и техногенных радионуклидов)
Определение физико-механических свойств грунтов
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Измерение плотности потока радона, объемной активности радона
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Кадастровые работы
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Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Лабораторные испытания грунта
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Землеустройство, кадастр, мониторинг
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Акции
Статьи
Вопрос ответ
Контакты
Компания
Лицензии
Фотогалерея
Отзывы
Реквизиты
Услуги
Геодезия
Инженерно-геодезические изыскания
Топографическая съемка
Геоподоснова земельного участка
Исполнительная геодезическая съемка
Межевание земельного участка
Ландшафтная съемка
Камеральные работы в геодезии
Исполнительная геодезическая съемка
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания участка
Геодезический мониторинг зданий и сооружений
Геодезические работы
Вынос границ земельного участка в натуру
Вынос границ земельного участка в натуру
Вынос в натуру осей зданий и сооружений
Геодезическое сопровождение строительства
Подеревная съемка
Экология
Экологические исследования
Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
Инженерно-экологические изыскания
Разработка перечня мероприятий по охране окружающей среды
Геология
Инженерно-геологические изыскания
Геология участка под строительство
Геология участка под строительство коттеджа
Инженерно-гидрогеологические изыскания
Рекогносцировочное обследование территории
Геофизические изыскания
Бурение скважин под фундамент
Инженерно-геофизические изыскания
Гидрометеорология
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Лабораторно-инструментальные исследования
Гамма съемка
Измерение уровня шума
Измерение удельной активности
Измерение электромагнитного поля
Техническое обследование зданий и сооружений
Техническое обследование инженерных систем
Дендрологические изыскания
Спектрометрические измерения (измерение активности естественных и техногенных радионуклидов)
Определение физико-механических свойств грунтов
Газогеохимические исследования
Измерение плотности потока радона, объемной активности радона
Штамповые испытания грунтов
Кадастровые работы
Оформление объектов капитального строительства
Межевание земельного участка
Санитарно-эпидемиологические услуги
Лаборатория
Проекты
Геодезия
Геология
Гидрометеорология
Инженерные изыскания
Экология
Цены
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Лабораторные испытания грунта
Лабораторные исследования
Землеустройство, кадастр, мониторинг
Информация
Акции
Статьи
Вопрос ответ
Контакты
Заказать звонок
+7 (903) 160-45-32
info@mosecoproekt.ru
Компания
Назад
Компания
Лицензии
Фотогалерея
Отзывы
Реквизиты
Услуги
Назад
Услуги
Геодезия
Назад
Геодезия
Инженерно-геодезические изыскания
Топографическая съемка
Геоподоснова земельного участка
Исполнительная геодезическая съемка
Межевание земельного участка
Ландшафтная съемка
Камеральные работы в геодезии
Исполнительная геодезическая съемка
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-геодезические изыскания участка
Геодезический мониторинг зданий и сооружений
Геодезические работы
Вынос границ земельного участка в натуру
Вынос границ земельного участка в натуру
Вынос в натуру осей зданий и сооружений
Геодезическое сопровождение строительства
Подеревная съемка
Экология
Назад
Экология
Экологические исследования
Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ)
Инженерно-экологические изыскания
Разработка перечня мероприятий по охране окружающей среды
Геология
Назад
Геология
Инженерно-геологические изыскания
Геология участка под строительство
Геология участка под строительство коттеджа
Инженерно-гидрогеологические изыскания
Рекогносцировочное обследование территории
Геофизические изыскания
Бурение скважин под фундамент
Инженерно-геофизические изыскания
Гидрометеорология
Назад
Гидрометеорология
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Лабораторно-инструментальные исследования
Назад
Лабораторно-инструментальные исследования
Гамма съемка
Измерение уровня шума
Измерение удельной активности
Измерение электромагнитного поля
Техническое обследование зданий и сооружений
Техническое обследование инженерных систем
Дендрологические изыскания
Спектрометрические измерения (измерение активности естественных и техногенных радионуклидов)
Определение физико-механических свойств грунтов
Газогеохимические исследования
Измерение плотности потока радона, объемной активности радона
Штамповые испытания грунтов
Кадастровые работы
Назад
Кадастровые работы
Оформление объектов капитального строительства
Межевание земельного участка
Санитарно-эпидемиологические услуги
Лаборатория
Проекты
Назад
Проекты
Геодезия
Геология
Гидрометеорология
Инженерные изыскания
Экология
Цены
Назад
Цены
Инженерно-геодезические изыскания
Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Лабораторные испытания грунта
Лабораторные исследования
Землеустройство, кадастр, мониторинг
Информация
Назад
Информация
Акции
Статьи
Вопрос ответ
Контакты
+7 (499) 136-41-45
Назад
Телефоны
+7 (499) 136-41-45
+7 (903) 160-45-32
Заказать звонок
г. Московский,
ул. Хабарова, д. 2
info@mosecoproekt.ru
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