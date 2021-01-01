На смену классической съемке приходит более совершенная – современная съемка с применением беспилотной техники. При помощи квадрокоптеров становится возможным составлять топографические карты в кратчайшие сроки.
Инженерные изыскания
Любая проектная деятельность в строительстве требует проведения инженерных изысканий. Они представляют собой комплекс мероприятий, направленных на всестороннее изучение участка, где планируется возведение объекта, а также исследование его природных и техногенных условий.
Для чего проводятся инженерные изыскания?
Основной целью работ является получение достаточного объема данных для обоснования технической возможности и целесообразности осуществления строительной деятельности на определенной территории. Также они позволяют спрогнозировать влияние стройки и готового объекта на экологическую обстановку, разработать природоохранные мероприятия, учесть риски, связанные с изменением геологической ситуации.
Этапы работ
Инженерные изыскания проводят в такой последовательности:
- Подготовка. Это начальный этап, который предусматривает анализ имеющейся документации по проекту и составление плана дальнейших действий.
- Полевые испытания. Они связаны с проведением буровых работ, получением образцов пород, исследованием особенностей геологии участка.
- Камеральный этап. Подразумевает лабораторное изучение полученных образцов, подготовку технических отчетов и рекомендаций.
Что учитывается при составлении сметы?
Цена услуг зависит от нескольких факторов:
- объема геодезических, геологических и других работ;
- количества и глубины пробуриваемых скважин;
- особенностей грунтов и рельефа;
- характеристик проектируемого объекта.
На сайте приведен базовый прайс на услуги. Точная стоимость работ рассчитывается индивидуально.
Компания «МОСЭКОПРОЕКТ» обладает большим опытом в проведении инженерных изысканий для строительства. Мы реализовали более 350 проектов в Москве, Московской области и других регионах России. Все работы проводим в соответствии с требованиями государственных стандартов и правил. Располагаем штатом высококлассных специалистов, современным оборудованием и собственной аккредитованной лабораторией. Гарантируем качественное выполнение всех поставленных задач в кратчайшие сроки и по доступной стоимости.
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