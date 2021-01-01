Инженерные изыскания

Любая проектная деятельность в строительстве требует проведения инженерных изысканий. Они представляют собой комплекс мероприятий, направленных на всестороннее изучение участка, где планируется возведение объекта, а также исследование его природных и техногенных условий.

Для чего проводятся инженерные изыскания?

Основной целью работ является получение достаточного объема данных для обоснования технической возможности и целесообразности осуществления строительной деятельности на определенной территории. Также они позволяют спрогнозировать влияние стройки и готового объекта на экологическую обстановку, разработать природоохранные мероприятия, учесть риски, связанные с изменением геологической ситуации.

Этапы работ

Инженерные изыскания проводят в такой последовательности:

Подготовка. Это начальный этап, который предусматривает анализ имеющейся документации по проекту и составление плана дальнейших действий.

Полевые испытания. Они связаны с проведением буровых работ, получением образцов пород, исследованием особенностей геологии участка.

Камеральный этап. Подразумевает лабораторное изучение полученных образцов, подготовку технических отчетов и рекомендаций.

Что учитывается при составлении сметы?

Цена услуг зависит от нескольких факторов:

объема геодезических, геологических и других работ;

количества и глубины пробуриваемых скважин;

особенностей грунтов и рельефа;

характеристик проектируемого объекта.

На сайте приведен базовый прайс на услуги. Точная стоимость работ рассчитывается индивидуально.

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